Güldür Güldür bu kez paldır küldür: Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Televizyonların izlenen programlarından Güldür Güldür'ün önde gelen ismi Ali Sunal, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olarak bilinen Ali Sunal, Vole YouTube'deki "Gol kralı" programında Sergen Yalçın'ın Trabzonspor'a yenildikleri maçtan sonra basın toplantısını izlediğini söyleri.

"BİZE SÜREKLİ ANLAMIYORSUNUZ DİYOR"

Sunal, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor maçından sonra Sergen hocanın basın toplantısını seyrettim. Talihsiz oldu basın toplantısı. Bence hocanın da bu konuda destek alması gerekiyor. 'Şunu anlamıyorsunuz' diye başlıyor cümleye. Bize devamlı ‘Anlamıyorsunuz’ diyen bir hocamız var. Ben saygı, terbiye öğrenirken büyüklerimden, okulumdan, ailemden ‘Anlamıyorsunuz, anlamıyorsun’ denmez mesela karşı tarafa. ‘Anlatamıyorum’ dersin, ‘İzah edemedim’ dersin. Bir şey dersin çünkü ‘Emre hoca’ dedik, ‘Okan Buruk’ dedik, ‘Örnek insanlar’ dedik. Sergen hocadan daha örneği daha ikonu mu var? Çok dikkat etmek lazım konuşurken. Yani 'Anlamıyorsunuz' diye başlayan cümlenin devamını dinlemem ben. Çünkü orada yani ayıp ediliyor. Bunu yapmamak lazım.



‘Sorumlusu değilim’ derken de bütün aşağı yukarı bütün sezonu Sergen hoca oynatmadı mı Beşiktaş'a? Belki transferler diyeceksin. Şimdi başlayalım. Cengiz, Gökhan Sazdağı, Yasin Özcan, Murillo, Agbadou, Olaitan, Oh ne bileyim bu kaç 7-8 tane transfer var. Şampiyon olamamanın sorumlusu değil Sergen hoca. Tabii o ayrı ama bu oynanan futbolun da mı sorumlusu değil? Yani çok kötü oynuyoruz ya. Yani çok formsuz. Böyle oturuyorsun ömrümden 2 saat daha geçti dediğin bir çok kötü bir şey seyrediyoruz yani. Ya bu bir gösteri, bu bir oyun. Bunun en güzel oynayanlarından, en sihirbazlarından biri de sensin hocam ya. Sergen hocam. Yani bu bu takım güzel oynamıyor. Bu takım mesela ocaktaki transferlerle kıpırdandı. Bir enerji geldi ama yeteneğinden de çok şey kaybetti ocak ayında. Mesela Galatasaray maçı. ‘10 kişi kalmış rakibine Beşiktaş böyle oynamaz’ diye Sergen hocanın kendi demeci var. Olur mu ya? Olur mu abi? Biz kapanıyoruz, karşı takım gelsin, diye bekliyoruz. O da geliyor. Yani bu bu belki eskiden işe yarayabilirdi ama şimdi işe yaramadığını düşünüyorum. Sonra çıkıyor diyor ki, ‘Muci bende yok.’ diyor. Ama senin bonservisli oyuncun bu. Değersizleştiriyorsun ki o Muci geliyor golünü atıyor. Hayat bu ya. Trabzon seni kendi evinde yeniyor. 41 yıldır yanılmıyorsam derbi kazanamadığı tek yıl bu yıl. Ama yetkili ama sorumlu değil hocam.

Rafa meselesi var mesela. Okan hocada olsa Galatasaray'da olsa oynuyordu Rafa Silva diyebiliyorsun. En azından onu da az da olsa o bir çiçeğin balını çıkarırdı. 5 sezondur kötü gidiyor Beşiktaş demiş. Birileri hesabı ödemeli. Şu anda ben burada olduğum için hesabı ben veriyorum gibi yani durumu anlatan laflar ya olması gerekenleri söylüyor. Taraftar istifa diyorsa kulübün menfaati doğrultusunda istifa

etmeye hazırım. Bir de devamlı bunu diyor hoca. ‘Bırak diyorlarsa bırakırız’ diyor. Yani kimse tabii Sergen hocadan ayrılmak istemez ama düzgün Beşiktaş'ın lehine tabii kendi lehine de karar vereceğini düşünüyorum. Üzüldüğü şey planlar yapılmışmış. Bir şeyler yapmaya çalışırken bu durumda olmak üzücü diyor. Sezonun hocalarından Fatih Tekke. Onu da yani mesela, çok daha mı iyi imkanı Beşiktaş'tan? Çok daha mı bütçe harcadı? Bunların çok motive olduğu kesin."