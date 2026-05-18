"Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum mezarlığım şu anda Bahçecik’te"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ligde kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Son 2 maçta 6 puan alarak ligde kaldıklarını ve mutlu olduklarını belirten Diyadin, "Bu maç Gençlerbirliği’nin sadece bir ligde tutunması değil varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum" diye konuştu.

"MEMLEKETİMİ BİLİYORUM"

Diyadin, şöyle devam etti:

"Bir konuyu söylemek istiyorum, içimde kalan bir şeyi. Memleketimi biliyorum, insanını biliyorum. İki kelime ile geçeyim. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum. Mezarlığım da şu anda Bahçecik’te. İki kelime herhalde herkese yeter. Biliyorum eleştirileri. Gençlerbirliği'nin bütün takımlarla rekabeti sadece sahadaki 90 dakikadır. Onun haricinde bir rekabeti hiç kimseyle yoktur. Sosyal medyayı biliyorum. İlk maçın içinde bir anlık biliyorum. Beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir diyerek kapatalım."