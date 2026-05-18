Guendouzi'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Hikayemizin sonu değil

Devre arası transfer döneminde Lazio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez isimlerinden birisi haline geldi.

Yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle birlikte Instagram hesabı üzerinden Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.

''BU HİKAYEMİZİN SONU DEĞİL''

Fransız oyuncu yaptığı paylaşımda, ''6 ayda yaşanabilecek her duyguyu yaşadım. Kupada Galatasaray'a karşı atılan o gol, o kupayı kaldırmak, tribünlerdeki uğultu, o çılgınlık. Kariyerimin en büyük anlarından biriydi. Bunu sonsuza dek içimde taşıyacağım. Sonrasında ise hak ettiğimiz gibi bitmeyen bir sezon oldu.

Ama her şeye rağmen bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bana kendinizden biriymişim gibi hissettirdiniz. Bana inandıkları ve bu yuvayı açtıkları için Sayın Başkana, yönetim kuruluna, Tedesco Hoca'ya ve Devin Özek'e teşekkür ederim. Ve siz, büyük Fenerbahçe taraftarı! Bu formayı giydiğim sürece, her şeyimi ortaya koyacağım.

Bu bizim hikayemizin sonu değil'' ifadelerini kullandı.