Greenwood ayrılık kararı aldı: Yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mason Greenwood ayrılık kararı aldı.

İngiliz yıldızın yeni adresi ise şaşkınlık yarattı.

Milli ara tatilinden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Greenwood'dan flaş bir hamle geldi. İngiliz oyuncunun İstanbul'daki konaklama sorununu çözdü.

Sarı - Lacivertlilerin yıldız futbolcusu, uzun süredir ailesiyle birlikte otelde kalırken, sonunda ayrılık kararı aldı.

YENİ ADRESİ ŞAŞIRTTI

Edinilen bilgilere göre İngiliz futbolcu, İstanbul'da oldukça geniş ve lüks bir malikane kiraladı. Greenwood'un tercih ettiği villanın 10 oda ve 2 salondan oluştuğu öğrenildi.

Ailesinin konforunu ön planda tutan yıldız oyuncunun Acarkent'teki yeni evi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu ve şaşkınlık yarattı.

AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYACAK

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte otelde konaklayan Greenwood'un, yeni villaya yerleşerek daha düzenli bir hayat kurmayı hedeflediği belirtildi.

Yoğun maç temposu içerisinde aile yaşantısına önem veren İngiliz futbolcunun, bu hamleyle İstanbul'a adaptasyon sürecini de hızlandırması bekleniyor.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERLERİNDEN BİRİ

Sarı-lacivertli ekip, Mason Greenwood'u yaz transfer döneminde Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri olmuştu.

6 GOL 4 ASİST

Mason Greenwood, Fenerbahçe kariyerine etkili bir başlangıç yaptı. İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 karşılaşmada 6 gol atıp 4 asist yaptı.

Toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri haline geldi.