Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Göztepe'de Juan için Romulo formülü uygulanacak

Göztepe'de Juan için Romulo formülü uygulanacak

Göztepe'de transferin gözde isimlerinden birisi olan Juan Silva için Sport Prebuplic şirketi Romulo formülü uygulayacak. Kurmayların, geçen sezon Romulo transferinde olduğu gibi Juan için de tekliflerin artmasını planlıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Göztepe'de Juan için Romulo formülü uygulanacak

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözdesi haline gelen Juan Silva için Sport Prebuplic şirketi aceleci davranmayacak.
Son olarak Fransız ekibi Lille'in ciddi şekilde ilgilendiği golcü futbolcuya önerdiği 15 milyon euroluk rakamı 18 milyon euroya yükselttiği ileri sürüldü.

ROMULO FORMÜLÜ UYGULANACAK

Ancak Göztepe yönetimin şimdilik beklemede olduğu ve hiçbir kulüple anlaşmadığı kaydedildi. Kurmayların, önceki sezon Romulo transferinde olduğu gibi Juan için de tekliflerin artmasını planladığı vurgulandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Göztepe dört büyükleri geride bırakıp 1. olduGöztepe dört büyükleri geride bırakıp 1. oldu

EN CİDDİ TEKLİF LILLE'DEN

Romulo'yu 2025 ağustos yazında 20+ milyon euroya Alman temsilcisi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan'da da aynı yolu izleyeceği bildirildi. Göztepe şu an için en ciddi teklifi Lille'den alırken, İngiltere ve Almanya'dan da Juan'ın takip edildiği dile getirildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin ayrıca Dünya Kupası'nı bekleyeceği, golcü futbolcu piyasasında yaşanacak hareketliliğe göre Juan'ı 20 milyon euro ya da üzeri bir bedele satacağı açıklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Göztepe Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro