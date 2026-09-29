Göztepe'de Gugeshashvili için son karar belli oldu

Göztepe'nin evinde 4-2 kaybettiği Gaziantep Futbol Kulübü maçının ilk yarısında 4 gol birden yiyen ve taraftarın sert protestosuna maruz kalan Gugeshashvili, sosyal medyadan taraftara yönelik yaptığı açıklamaların ardından büyük tepki gördü.

Sarı-kırmızılıların Gürcü kaleciyle yaşadığı süreçten dolayı kaleyi altyapıdan yetişen genç Arda Özçimen devraldı.

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de 4'üncü hafta sonunda disiplinlik olan ve kadro dışı bırakılan kaleci Luka Gugeshashvili için son karar verildi.

DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILACAK

Göztepe yönetimi ise Gürcü eldivenin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Aradan geçen 3 haftaya rağmen sarı-kırmızılılar geri adım atmadı ve Gugeshashvili'yi affetmedi.

Yaz döneminde Yunanistan temsilcisi Paok'tan kiralık olarak kadroya dahil olan 27 yaşındaki kaleci ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gugeshashvili'nin kadro dışı kalmasının ardından Göztepe kalesini altyapıdan yetişen Arda Özçimen koruyacak.