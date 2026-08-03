Göztepe ve Trabzonspor anlaştı: Veda maçı yapacaklar

TÜRK futbolunun iki köklü kulübü Göztepe ve Trabzonspor, A Milli Takım’ın yanı sıra iki takımın da formasını giyen İsmail Köybaşı’nın jübilesinde karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR OMUZ OMUZA

Sezon öncesi 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de İzmir’de Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak jübile maçını iki kardeş kulübün taraftarı ortak tribünlerde omuz omuza izleyecek.

HEM SÜPER LİG'DE HEM DE 1'İNCİ LİGDE BAŞARI

Trabzonspor’da 2022 yılında Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan İsmail Köybaşı, kariyerinin son 4 sezonunda forma giydiği Göztepe’de 2024’te 1’inci Lig’de takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

"GÖZTEPE VE TRABZONSPOR'UN RENKLERİYLE VEDA EDİYOR"

Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynayan milli yıldız 37 yaşında futbolu bırakarak Göztepe’nin teknik ekibine dahil oldu. Göztepe, kaptanının jübilesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

İki forma, sayısız hatıra. Türk futboluna uzun yıllar boyunca başarıyla hizmet eden İsmail Köybaşı, iz bıraktığı Göztepe ve Trabzonspor’un renkleriyle yeşil sahalara veda ediyor. A Milli Takım’ımızın formasını da gururla terleten İsmail Köybaşı’nın futbola vedası için Göztepe ve Trabzonspor olarak 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde oynanacak jübile maçında buluşuyoruz. Karşılaşmanın biletleri, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00 itibarıyla Passo üzerinden satışa sunulacaktır. Göztepe ve Trabzonspor taraftarları karşılaşmayı birlikte takip edebilecektir. Bu nedenle misafir tribünü için ayrı bilet satışı yapılmayacaktır. Göztepe 2026-2027 sezonu kombineleri bu karşılaşmada geçerli olacaktır. Bilet satışı yalnızca Göztepe ve Trabzonspor logolu Passo kart sahiplerine yapılacaktır.