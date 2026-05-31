Göztepe UEFA'ya damga vurdu

UEFA U19 Gençlik Gelişim Ligi play-off final maçı Bursa’da oynandı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan final maçında Trabzonspor’u 3-1’lik skorla yenen Göztepe, Türkiye şampiyonu oldu.

UEFA U-19 Gelişim Ligi'nde Türkiye finali Bursa’da oynandı. Bursa Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanan maça hızlı başlayan Göztepe Yusuf Ali’nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Bu gole Trabzonspor Taha Emre İnci ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Göztepe oyunda üstün olan taraftı. 54’üncü dakikada Fran Pah Gouhon takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın 74’üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Göztepe’den Fran Pah Gouhon farkı ikiye çıkardı.

Maçın 85’inci dakikasında Göztepe’de iki gol atan Gouhan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

GÖZTEPE 3-1 KAZANDI

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Göztepe, Trabzonspor’u 3-1 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Maç sonunda Göztepe takımına plaket takdim edildi.

