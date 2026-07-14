Göztepe transfer yetiştirmeye çalışıyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da oynadığı ilk özel maçta Hırvatistan temsilcisi Gorica’yı 2-0 mağlup eden Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov ve Brezilyalı forvet Janderson değerlendirmelerde bulundu.

''UMARIM BU FUTBOLCULARI KAMPA YETİŞTİRİRİZ''

İlk olarak transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Kulübümüz 1 ya da 2 oyuncuyla ilgili görüşmelerde bulunuyor. Umarım bu futbolcuları kampa yetiştiririz. Türk futbolcular da arıyoruz ama bulmak gerçekten çok zor. Türk futbolcular gerçekten çok pahalı. Onun yerine ben altyapıdan futbolcuları buraya getirmeyi tercih ederim. Elbette onların da takıma uyum sağlaması zaman alacak. Fakat dediğim gibi Türk futbolcular çok pahalı ve buna rağmen istediğimiz seviyede değiller” dedi.

''REKABET ORTAMINI ARTIRMALIYIZ''

Stoilov, oyuncuların çok iyi çalıştığını ve kendilerini bireysel olarak geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Yüksek dinamizme bir an önce takım olarak ulaşmaları gerektiğini bildiren Stoilov, “Kendi futbol tarzımızda yüksek dinamizm ve agresiflik çok önemli. Takımdaki rekabet ortamını artırmalıyız. Hızlı bir şekilde bunların olacağını umuyorum ama ne zaman olur bunu bilemem. Şu anda çalışmalar sürüyor. Lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Zor bir maç fikstürü bizi bekliyor. 2 tane önemli deplasman maçı var ligin başında Biz hemen maksimum puanı toplamamız gerekiyor” diye konuştu.

‘DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ’

Bu sezon da iyi işler yapmak istediklerini dile getiren deneyimli teknik adam sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu sene çok daha iyi olması için çok çalışacağız. Göztepe'nin son 2 sezonda başardıklarını başarmak kolay değil. Herkese büyük sıkıntılar yaşattık ve çok önemli maçlar kazanarak önemli puanlar topladık. Şimdi tekrar çalışmalarımızı sürdürüp daha iyi bir şeklide ligi bitirmek için elimizden geleni yapacağız. En önemlisi son gün geldiğinde bizim istediğimiz hedefe ulaşmamız, istediğimiz yerde olmamız. Bu sene umarım bunu başarırız."

‘YABANCI KURALINA UYMAK ZORUNDAYIZ’

Stoilov, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 10+4 yabancı oyuncu kuralına ilişkin de kurala uymak mecburiyetinde olduklarını vurgulayarak, "Ben bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemem ama bununla beraber Türk oyuncuları arıyoruz ama Türk oyuncular gerçekten çok pahalı oluyorlar. Bunun yerine ben altyapıdan oyuncular buraya getirmeyi, onları denemeyi tercih ediyorum ama onların da takıma uyum sağlamaları birkaç seneyi buluyor. Türk oyuncular çok pahalı ve o istediğimiz seviyede değiller” dedi.

BREZİLYALI GOLCÜ JANDERSON İDDİALI

Brezilyalı forvet Janderson de Carvalho Costa da çalışmaların istediği gibi gittiğini ve sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Hedeflerinin geçen sezonu ikiye katlamak olduğun aktaran Janderson, "Bireysel olarak katlayarak ilerlemek istiyorum. Bu sezon daha sıkı çalışarak başlıyoruz. Umarım takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim. Mental ve fiziksel olarak sezona en iyi şekilde başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Janderson, Göztepe'deki diğer Brezilyalı forvetlerin Avrupa'ya transferi hakkında da Avrupa'ya en iyisini yapmak için geldiklerini sözlerine ekledi.