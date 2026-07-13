Göztepe sezona galibiyetle başladı

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da çıktığı ilk hazırlık maçında Hırvatistan ekibi HNK Gorica'yı 2-0 mağlup ederek kampa galibiyetle başladı. Rutec Spor Parkı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ortaya koyduğu istekli futbol ve disiplinli oyunuyla teknik heyete olumlu sinyaller verdi.

YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKTI

Karşılaşmaya Arda Çimen, Ogün Bayrak, Heliton Sundberg, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Rhaldney, Antunes, Janderson ve Armstrong ilk 11'iyle başlayan İzmir temsilcisi, maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tuttu. Göztepe'nin yeni transferleri Sundberg, Matos ve Armstrong da ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkarak taraftarlara kendilerini gösterme fırsatı buldu.

İlk yarıda rakibi karşısında etkili bir performans sergileyen Göztepe, 28. dakikada Armstrong'un attığı golle 1-0 öne geçti. Devreyi üstün tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından da temposunu korudu. Sonradan oyuna dahil olan Juan, 49. dakikada fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

İLK HAZIRLIK MAÇINDAN MUTLU AYRILDI

Teknik direktörün farklı isimlere şans verdiği mücadelede birçok oyuncunun performansı yakından takip edilirken, yeni transferlerin takıma uyum süreci açısından da önemli bir prova gerçekleştirildi. Hazırlık kampının ilk sınavını kayıpsız geçen Göztepe, hem savunmadaki düzeni hem de hücumdaki üretkenliğiyle gelecek maçlar öncesinde umut verdi.

Öte yandan İzmir ekibinin Slovenya kampındaki hazırlık programı da netleşti. Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampını tamamlamadan önce dört hazırlık maçına daha çıkacak. Teknik heyet, bu karşılaşmalarda tüm futbolculara forma şansı vererek hem fiziksel durumlarını değerlendirmeyi hem de yeni sezon öncesinde ideal kadroyu belirlemeyi hedefliyor. Bu maçların ardından Göztepe, lig maratonuna en hazır şekilde girebilmek için çalışmalarını Türkiye'de sürdürecek.