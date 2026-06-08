Göztepe İran'da rekabete girdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kaptan kaleci Mateusz Lis veda turlarına başladı. Sarı-kırmızılılarda 1'inci Lig ve Süper Lig'de 3 sezondur kaleyi koruyan 29 yaşındaki eldiven ülkesi Polonya'nın köklü takımlarından Lech Poznan'la anlaşma sağladı. Göztepe'den ayrılmak isteyen Lis, yönetimle de görüşüp kesin kararını bildirdi.

2 MİLYON EURO

Göztepe 1 sene daha sözleşmesi bulunan Lis için için Lech Poznan'dan 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. İsteği kabul eden Lech Poznan ufak detayların giderilmesiyle Lis'i yeni sezonda kadrosuna dahil edecek. Lis'in ayırlığının kesinleşmesinin ardından Göztepe yönetimi de kaleci arayışlarına başladı.

İRAN REKABETİ

Bandırmaspor'a kiralanan Arda Özçimen takıma geri dönerken, Sport Republic şirketinin İranlı file bekçisi Mohammad Khalifeh ile ilgilendiği belirtildi. Kurmayların 21 yaşındaki kaleci için görüşmelere başladığı ancak net bir sonucun çıkmadığı da vurgulandı. Ayrıca Mohammad Khalifeh için İran'ın önemli kulüplerinden Esteghlal FC'nin de devrede olduğu ancak kulübün transfer yasağı cezası aldığı da ifade edildi.

Şu ana kadar dış transferde İrlandalı 22 yaşındaki golcü Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalayan Göztepe, Brezilyalı stoper Heliton, Bulgar orta saha Krastev, kaleci Ekrem ile sağ bek Uğur Kaan ile resmen yollarını ayırdı.(DHA)