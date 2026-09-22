Göztepe derin bir nefes aldı

İzmir'in köklü kulüplerinden olan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon başlangıcında istediği galibiyetleri alamayınca adeta hüsrana uğradı.

İzmir temsilcisi tepesinde gezen kara bulutları kovmak için milli arayı bir şans olarak değerlendiriyor.

MİLLİ ARA NEFES OLACAK

Avrupa kupaları hedefiyle başladığı, efsane teknik direktörünün adını taşıyan Adnan Süvari Sezonu'nda şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar adeta bu kabustan uyanıp yeni bir sayfa açmak için milli arayı bir avantaj olarak görüyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Yıllar sonra adını düşme hattında gören Göztepe'de savunmada yaşanan sakatlıklar ve kaleci tercihi takımın çehresini olumsuz yönde değiştirdi.



Sezon öncesi Trabzonspor ile oynanan özel maçta ağır bir sakatlık geçiren yeni transferlerden stoper Sonko Sundberg, şimdiye kadar oynanan 6 maçta da forma giyemedi.



Ligin 2'nci haftasında iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçında Allan Godoi ciddi şekilde sakatlandı ve Brezilyalı stoper son 4 maçı kaçırdı.



Takımın jokerlerinden olan orta saha Novatus Miroshi de yaşanan sakatlıktan dolayı Alanyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında takımı yalnız bıraktı.



Göztepe'de sezon başında takımdan ayrılan Polonyalı kaleci Matusz Lis'in de yeri doldurulamadı. Ülkesi Polonya'nın Lech Poznan takımına giden Lis'in yerine gelen Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili ilk haftalardan taraftarla büyük sorunlar yaşadı.

KALECİ KADRO DIŞI KALDI

Ligin 4'üncü haftasında 4-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında ilk yarıda 4 gol birden yiyen ve taraftarın yoğun protestosuna maruz kalan Gugeshashvili, sanal medyasından yaptığı açıklama sonrası disiplinlik oldu ve kadro dışı kaldı.



Takımın sağ kanat alternatiflerinden Ogün Bayrak da Gaziantep FK maçında gördüğü direkt kırmızı kart sonucu 2 maç ceza aldı. Ayrıca geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan yerli stoperlerden Furkan Bayır da tam olarak iyileşmedi.



Daha sezon başında sakatlıklar, cezalılar ve kadro dışı durumlarıyla karşılaşan Göztepe milli araya ummadığı bir şekilde girdi.

STOILOV SAKATLARDAN MÜJDE VERDİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise verilen 22 günlük arada sakat oyuncular Sundberg, Godoi ve Miroshi'nin iyileşip takıma döneceğini müjdeledi.

Ayrıca Ogün de cezasını tamamladı.

Haftalarca defansta alternatifsiz kalan Göztepe'de sakat 3 oyuncunun takıma dönecek olması teknik heyeti şimdiden rahatlattı.

Stanimir Stoilov, oyuncuların gelişiyle birlikte milli aradan sonra çok daha güçlü bir takım haline geleceklerini söyledi. Göztepe, milli maçların ardından Süper Lig'de sonuncu sırada bulunan Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.