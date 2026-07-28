Halk TV Spor Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya'da Gornik Zabrze ile karşılaşacak. 1-0'lık skor avantajına sahip olan temsilcimiz, adını bir üst tura yazdırmak için mücadele edecek.