Görevine son verildi kendisini kahreden ölümü açıkladı

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'daki görevine geçen hafta son verilen teknik direktör Arne Slot, duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Slot, "Anfield tünelindeki o ünlü tabelanın altından dışarı çıktığınızda, karmaşık duygular hissedersiniz. Elbette sorumluluk. Bu kulübün zengin tarihine karşı," diye başlıyor Slot mektubuna. Ayrıca, dünya çapında ünlü Anfield seyircisi için mücadele etme ve kazanma kararlılığını da anlatıyor" diye başladığı mesajında "Tüm bu duyguların sadece 12 ay sonra bir Premier Lig şampiyonluğuna dönüşmesi, olağanüstüydü. Bu sadece bir kupa değil, kulüp genelinde pek çok insanın sıkı çalışması, fedakarlığı ve adanmışlığının bir ödülüydü" ifadelerini kullandı.

DIOGO JOTA'YI UNUTMADI

Slot, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Diogo Jota'ya da unutmadı ve şunları yazdı:



"Ortak kutlamalarımızdan sadece birkaç hafta sonra Diogo'yu kaybetmemiz tarif edilemez bir şey. Onu her şeyden önce bir takım arkadaşı, bir dost ve o ünlü kulüp amblemini her giydiğinde binlerce kişinin hayatına dokunmuş olağanüstü bir insan olarak anmak istiyorum."

Hollandalız teknik adam, "Bu kulübe çok şey vermiş, değerlerini yüksek tutmuş ve pek çok unutulmaz anın yaratılmasına katkıda bulunmuş oyuncular, kalıcı olacak bir temel attılar. Anfield'ın tünelinde o tabelanın altında ilk kez durduğumda, bu kulübün benden ne beklediğini biliyordum. Asla bu hedefe ulaşmak için çabalamayı bırakmadığımızı bilerek ayrılıyorum" diyerek mesajını bitirdi.