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Halk TV Spor Gören Orkun Kökçü sanıyor: Vanspor'a imzayı attı

Gören Orkun Kökçü sanıyor: Vanspor'a imzayı attı

Vanspor, Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Gören Orkun Kökçü sanıyor: Vanspor'a imzayı attı

Hollanda'dan 1. Lig'e uzanan ilginç bir transfer!
Lig ekibi Vanspor, tanıdık bir soyadı taşıyan ismi kadrosuna kattı.
Kırmızı Siyahlı kulüp, Beşiktaş'ın milli orta sahası Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık anlaşma imzaladığını resmen duyurdu.
Son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen Ozan Can Kökçü, kariyerinin yeni durağı olarak Vanspor'u seçti.
Ozan Kökçü kardeşi Orkun Kökçü'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Gören Orkun Kökçü sanıyor: Vanspor'a imzayı attı - Resim : 1

KULÜPTEN AÇIKLAMA: 2 YILLIK İMZA

Vanspor'un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Gören Orkun Kökçü sanıyor: Vanspor'a imzayı attı - Resim : 2

"Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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