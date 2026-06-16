Hollanda'dan 1. Lig'e uzanan ilginç bir transfer!

Lig ekibi Vanspor, tanıdık bir soyadı taşıyan ismi kadrosuna kattı.

Kırmızı Siyahlı kulüp, Beşiktaş'ın milli orta sahası Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık anlaşma imzaladığını resmen duyurdu.

Son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen Ozan Can Kökçü, kariyerinin yeni durağı olarak Vanspor'u seçti.

Ozan Kökçü kardeşi Orkun Kökçü'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor.

KULÜPTEN AÇIKLAMA: 2 YILLIK İMZA

Vanspor'un resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Ozan Can Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar dileriz."