Gaziantep Futbol Kulübü, oyuncusu Christopher Lungoyi’nin sözleşmesi devam etmesine rağmen Polonya ekibi Wieczysta Krakow ile gizlice imza atmasına sert bir açıklamayla karşılık verdi.

2024-2025 sezonunda Juventus’tan transfer edilen Lungoyi’nin, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirmesinin ardından Krakow ile anlaşma yapması, kulüp tarafından “FIFA düzenlemelerinin ciddi ihlali” olarak nitelendirildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Transfer teklifi: Polonya ekibi 3 Haziran 2026’da resmi teklif sundu, ancak Gaziantep FK teklifi yetersiz bulup reddetti.

Polonya ekibi 3 Haziran 2026’da resmi teklif sundu, ancak Gaziantep FK teklifi yetersiz bulup reddetti. Ödemeler: Kulüp, geride kalan iki sezonun tüm ödemelerinin FIFA kurallarına uygun şekilde yapıldığını açıkladı.

Kulüp, geride kalan iki sezonun tüm ödemelerinin FIFA kurallarına uygun şekilde yapıldığını açıkladı. Sözleşme durumu: Lungoyi’nin Gaziantep FK ile bir yıl daha kontratı bulunuyor.

Kulüp açıklamasında, “Oyuncumuzun hiçbir haklı gerekçe olmadan sözleşmesini feshedip başka bir kulüple anlaşması, FIFA düzenlemelerinin ağır ihlalidir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Lungoyi’nin transferi konusunda Avrupa kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü bir dönemde bu gelişmenin yaşanmasının, kulübün haklarını zedelediği vurgulandı.

FIFA'DAN YARDIM İSTEDİ

Gaziantep FK, hem futbolcu hem de Polonya kulübü hakkında yasal haklarını sonuna kadar arayacağını duyurdu. Bu durumun FIFA ve CAS kararları çerçevesinde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.