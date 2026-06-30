Gaziantep Futbol Kulübü'nde dün gece adeta bir kulüp içi kriz yaşandı. Kadroda halen sözleşmesi bulunan Christopher Lungoyi'nin başka bir kulüple gizlice anlaşması, Türk futbolunda nadiren rastlanan bir skandal olarak kayıtlara geçti. Bu beklenmedik gelişme, kulüp yönetimini hem hukuki hem de sportif açıdan zor bir durumun içine soktu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN GİZLİ İMZA

Christopher Lungoyi, Gaziantep FK ile halen yürürlükte olan 1 yıllık sözleşmesine rağmen Polonya Ligi'ne yeni yükselen Wieczysta Kraków takımıyla gizlice 1 yıllık bir anlaşmaya imza attı.

KULÜP YETKİLİLERİ HABERSİZ YAKALANDI

Gaziantep FK yönetiminin bu gelişmeden habersiz olması, olayın şok etkisini daha da büyüttü. Kulüp içinde dün gece yayılan haber, kısa sürede tüm yönetim kademesini alarma geçirdi.

WIECZYSTA KRAKOW'UN SÜRPRİZ HAMLESİ

Polonya futbolunun üst kademesine yeni yükselen Wieczysta Kraków'un bu transfer girişimi de dikkat çekici. Kulübün, sözleşmesi başka bir takımla devam eden bir oyuncuyla anlaşma yoluna gitmesi tepki topladı. Bu noktada FIFA'nın transfer düzenlemeleri ve sözleşme ihlali kuralları devreye girecek; sürecin nasıl şekilleneceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

GAZİANTEP FK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre kulüp yönetiminin yaşanan bu gelişmeye ilişkin resmi bir açıklama yapacağı belirtiliyor. Kulübün bu süreçte oyuncuya yönelik disiplin soruşturması başlatması ya da doğrudan tazminat talebiyle hukuki sürece girmesi olası senaryolar arasında değerlendiriliyor.

TÜRK FUTBOLUNDA NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA

Bir oyuncunun mevcut kulübüyle sözleşmesi devam ederken başka bir ülkedeki kulüple gizlice anlaşma yapması, Türk futbol tarihinde sıkça karşılaşılan bir senaryo değil.