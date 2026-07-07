Gitti Nevşe geldi Gizem

Galatasaray'da voleybolda önce ayrılığı açıkladı, sonra da yerine gelen isim duyuruldu.

Sarı kırmızılı kulüpte Nevşe Büyükbayram'la yollar ayrıldı. Açıklamada "Kulübümüzün Voleybol Şubesi’nde 2023-2024 sezonunda İdari Menajer Yardımcılığı görevini yürüten, 2024-2025 sezonundan itibaren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takım Menajeri olarak görev yapan Neşve Büyükbayram’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



Nevşe Büyükbayram da yaptığı bir paylaşımla veda etti. Büyükbayram şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Galatasaray Ailesi,

Birlikte yaşadığımız her an, verdiğimiz her mücadele ve elde ettiğimiz her başarı benim için tarifsizdi.

Galatasaray tarihinde ilk Avrupa Kupası’nı kazanan voleybol takımının menajeri olmak, hayatım boyunca gururla taşıyacağım en büyük mutluluklardan biri olacak.

Bu süreçte çok değerli insanlar tanıdım, çok kıymetli tecrübeler edindim.

Bazen ağladık, bazen sinirlendik, bazen güldük… Ama sonunda hepimizin niyeti daima iyi, hedefi daima ortak oldu.

Bu yolculukta bana destek olan, birlikte emek verdiğim ve aynı yolda yürüdüğüm herkese sonsuz teşekkür ederim."

GİZEM GİRAYLIGİL GELDİ

Galatasaray'ın yeni menajeri de belli oldu. Nevşe Büyükbayram'ın yerine Gizem Giraylıgil geldi.



Gizem Giraygil, daha önce Eczacıbaşı'nda idari menajer olarak görev yaparken Türk Hava Yolları'nda ise takım menajeri olarak çalışmıştı.