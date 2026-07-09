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Gençlerbirliği'nin yıldızıydı oğlu dünyaca ünlü golcü çıktı: Fenerbahçe ve Rıdvan Dilmen detayı

Gençlerbirliği'nde 1996-97 sezonunda oynayan futbolcunun oğlu şimdi dünyaca ünlü golcü oldu. Fenerbahçe ve Rıdvan Dilmen detayı dikkat çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gençlerbirliği'nin yıldızıydı oğlu dünyaca ünlü golcü çıktı: Fenerbahçe ve Rıdvan Dilmen detayı

Yıl 1997. 1996-97 sezonunun ikinci yarısı. Tarih de 16 Mayıs 1997. Ankara'da Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı.

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Todor Veselinoviç. Ama takımın başındaki menajer ise Rıdvan Dilmen.
Gençlerbirliği, ligin bitimine 1 hafta Fenerbahçe'yi bozguna uğratıyor. 4-1 yeniyor ve Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirme şansı da kalmıyor.

Gençlerbirliği'nin yıldızıydı oğlu dünyaca ünlü golcü çıktı: Fenerbahçe ve Rıdvan Dilmen detayı - Resim : 2

Bir hafta sonra sezon tamamlanınca Rıdvan Dilmen'in de görevine son veriliyor.

SON GOLÜ ATAN ÜNLÜ FUTBOLCUNUN BABASI

Gençlerbirliği'nin o maçta son golünü atan futbolcunun adı Roger Menama Lukaku. Sezon bitince ailesine, 4 yaşındaki oğlunun yanına koşuyor.

Gençlerbirliği'nin yıldızıydı oğlu dünyaca ünlü golcü çıktı: Fenerbahçe ve Rıdvan Dilmen detayı - Resim : 3
İşte o 4 yaşındaki çocuğun adı Romelu Lukaku. Bugün bütün dünyada tanınan ünlü bir golcü.
Lukaku bugün 33 yaşında. İtalya'nın Napoli takımında oynuyor. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la geçiyor. Kariyerinde Manchester United, Chelsea, Inter, Roma gibi kulüpler var. Kulüp kariyerinde 677 maçta 315 golü bulunuyor.

Gençlerbirliği'nin yıldızıydı oğlu dünyaca ünlü golcü çıktı: Fenerbahçe ve Rıdvan Dilmen detayı - Resim : 4
Belçika Milli Takımı'nın da tarihinde en çok gol atan oyuncusu. 126 maçta 93 kez fileleri havalandırdı. Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.
Lukaku'nun şimdi Fenerbahçe'ye transfer olabileceği de konuşuluyor. Nereden nereye... Babası gol atmıştı Fenerbahçe'ye, kendisi Fenerbahçe için gol atmaya gelecek belki de.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Gençlerbirliği Belçika
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