Gençlerbirliği'nin yıldızıydı oğlu dünyaca ünlü golcü çıktı: Fenerbahçe ve Rıdvan Dilmen detayı

Yıl 1997. 1996-97 sezonunun ikinci yarısı. Tarih de 16 Mayıs 1997. Ankara'da Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Todor Veselinoviç. Ama takımın başındaki menajer ise Rıdvan Dilmen.

Gençlerbirliği, ligin bitimine 1 hafta Fenerbahçe'yi bozguna uğratıyor. 4-1 yeniyor ve Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirme şansı da kalmıyor.

Bir hafta sonra sezon tamamlanınca Rıdvan Dilmen'in de görevine son veriliyor.

SON GOLÜ ATAN ÜNLÜ FUTBOLCUNUN BABASI

Gençlerbirliği'nin o maçta son golünü atan futbolcunun adı Roger Menama Lukaku. Sezon bitince ailesine, 4 yaşındaki oğlunun yanına koşuyor.



İşte o 4 yaşındaki çocuğun adı Romelu Lukaku. Bugün bütün dünyada tanınan ünlü bir golcü.

Lukaku bugün 33 yaşında. İtalya'nın Napoli takımında oynuyor. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la geçiyor. Kariyerinde Manchester United, Chelsea, Inter, Roma gibi kulüpler var. Kulüp kariyerinde 677 maçta 315 golü bulunuyor.



Belçika Milli Takımı'nın da tarihinde en çok gol atan oyuncusu. 126 maçta 93 kez fileleri havalandırdı. Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyor.

Lukaku'nun şimdi Fenerbahçe'ye transfer olabileceği de konuşuluyor. Nereden nereye... Babası gol atmıştı Fenerbahçe'ye, kendisi Fenerbahçe için gol atmaya gelecek belki de.