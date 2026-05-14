FIFA'dan gelen ceza sonrası Gençlerbirliği de açıklama yaptı.

Başkent ekibi yayımladığı mesajda 07.02.2025 tarihinde eski başkan Osman Sungur ve eski genel sekreter Taner Ünlü tarafından imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmesinin, 10.09.2025 tarihinde karşılıklı mutabakatla sonlandırıldığı hatırlatıldı. Bu fesih protokolü çerçevesinde futbolcuya toplam 250 bin euro ödenmesi kararlaştırılırken, ödeme takviminin 200 bin euroluk kısmının 10.09.2025 tarihinde, kalan 50 bin euroluk kısmının ise 10.10.2025 tarihinde kapatılması hususunda mutabık kalındığı ifade edildi.

50 BİN EURO KRİZİ

Ödeme sürecine dair detayların paylaşıldığı açıklamada, 200 bin euroluk ilk taksitin belirtilen tarihte sorunsuz şekilde yatırıldığı, ancak 50 bin euroluk ikinci taksitin 10.10.2025 yerine gecikmelerden doğabilecek olumsuz sonuçlar (günlük faizler, disiplin cezaları vb.) göz önünde bulundurularak 7 günlük bir gecikmeyle 17.10.2025 tarihinde ödendiği bilgisi verildi. Kulüp yönetimi, eski başkan Osman Sungur ve eski genel sekreter Taner Ünlü tarafından imzalanan söz konusu protokolde yer alan ve en küçük bir gecikmede dahi kulübü ağır cezai şartlarla karşı karşıya bırakan maddelerin altını çizerek, bu bir haftalık aksama nedeniyle futbolcunun FIFA’ya başvurduğunu belirtti.

25 BİN EURO ÖDEME

FIFA nezdinde yürütülen dava neticesinde, kulübün protokolde yer alan cezai şartlar uyarınca 25 bin euro ödemesine hükmedildiği ve bu bedele istinaden uygulanan geçici transfer yasağı kararının bugün, TFF aracılığıyla kulübe tebliğ edildiği bildirildi. Karara bağlanan bu meblağın kulüp tarafından ödenmesiyle birlikte, söz konusu transfer yasağının ivedilikle kaldırılacağı vurgulandı.