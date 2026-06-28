Gençlerbirliği'nde seçim krizi: 'Hile' suçlamasıyla başkandan şikayetçi oldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ortalık karıştı. Başkent ekibinde daha önce başkan adayı da olan Avukat Çağrı Çetin, mevcut başkan Haydar Arda Çakmak ve 19 Aralık 2025 tarihli yönetim kurulu kararında imzası bulunan diğer yöneticiler hakkında şikayetçi oldu.

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA HİLE İDDİASI

Notbir'de yer alan habere göre; Çağrı Çetin, söz konusu kişilerin “seçimlere ve oylamalara hile karıştırmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Osman Sungur’un istifasının ardından göreve gelen Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı. 17 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kuruldan önce Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulunun usulsüz işlemde bulunduğu iddia edildi.

Haydar Arda Çakmak

"2 BİN 200 ÜYELİK USULSÜZ ŞEKİLDE ASKIYA ALINDI"

19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yalnızca 15 üyenin imzasıyla yaklaşık 2 bin 200 genel kurul üyeliğinin topluca askıya alındığı öne sürüldü. Dilekçede ayrıca pek çok sayıda kişinin kısa zaman sarfında kulübe üye yapıldığı vurgulandı.

"SEÇMEN KİTLESİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Yapılan bu hamleyle seçimde oy kullanan üye kitlesinin baştan aşağı değiştirildiği belirtildi. Olağanüstü genel kurula 764 delegenin katıldığı vurgulanarak üyeliği askıya alınan kişi sayısının daha çok olduğu aktarıldı.

GENEL KURULUN İPTALİ İSTENDİ

Bu durumun genel kurul iradesini belirtilerek seçimin iptal edilmesi istendi. Ayrıca seçime hile karıştıran şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep edildi.

Dilekçede, “Başta Şüpheli Haydar Arda Çakmak olmak üzere kararda imzası bulunan üyelerin tespiti ile tüm şüphelilerin cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmasını saygıyla vekaleten talep ederiz” denildi.