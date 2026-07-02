Gençlerbirliği'nde kriz çıktı: Kulübü ele geçirmeye çalışıyorlar

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak basın toplantısı düzenledi. İlhan Cavcav tesislerinde konuşan Arda Çakmak, Başkent ekibindeki son gelişmelere dair sert sözler kullandı.

"BUNLAR KULÜBÜ NASIL YÖNETECEK"

Mevcut yönetimdeki bazı isimlere yüklenen Arda Çakmak, "3 Haziran tarihli Hazirun cetvelinde toplantı yapılıyor imzalar 26 Haziran’da atılıyor. Bunlar kulübü nasıl yönetecek?” ifadelerini kullandı.

"BIRAKMAYACAĞIM"

Mali durum ve yaklaşan seçimlere dair Arda Çakmak, “Ben bırakmayacağım. 18-25 Temmuz için genel kurul kararı aldık. Son toplantıda kararlar iptal edildi ve yetkileri alındı. SSK ve vergi borçları var. UEFA ve UÇK dosyaları vardı, hepsi ödendi. Futbolcuların mayıs ve haziran alacakları var. 800 bin euroluk dosyaları kapattık. Reklam ve sponsorluklarda büyük düşüş var. Yerli oyuncuların fiyatları inanılmaz arttı. Yabancı kuralı nedeniyle. 3 oyuncu üzerinde yoğunlaştım. Finansal anlamda büyük sıkıntı var. Bu bizde de var. Aday olacak arkadaşların cebinde 10 milyon euro olması lazım. 5 milyon euro geçen dönemden 5 milyon avro da bu sezın için. Bunlar Gençlerbirliği'nin önünde bekleyen sorunlar” dedi.

"BİRİLERİ BU KULÜBÜ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Arda Çakmak ayrıca “Birileri bu kulübü ele geçirmeye çalışıyor. Bu kadar arsızca bir hareket beklemiyordum. Her yönetim içinde muhalif olur ama böylesine beklemiyordum" sözlerini sarf etti.