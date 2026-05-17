Gençlerbirliği Trabzon'da 3 puanı kaptı
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu.
Trabzonspor ve Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. ve son haftasında karşı karşıya geldi.
Bu sonuçla Trabzonspor, Süper Lig'i 69 puanla 3. sırada bitirdi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 3-0 kazandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Traore, 88. dakikada Tongya ve 90+3'te Metehan Mimaroğlu attı.
LİGİ 3. SIRADA TAMAMLADI
Gençlerbirliği ise 34 puana yükselerek 14. sırada yer aldı.
Başkent ekibi, bu skorla ligde kalmayı başardı.
TRABZON'DA 3 GOL ATILDI
- Stat: Papara Park
- Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz
- Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 80 Yiğithan Çubukçu), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ouali (Dk. 80 Taha Emre İnce), Bouchouari, Augusto (Dk. 65 Oğuzhan Ertem), Umut Nayir, Nwakaeme (Dk. 65 Onuralp Çakıroğlu), Onuachu
- Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 66 Diabete), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Traore (Dk. 81 Fıratcan Üzüm)
- Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 88 Tongya, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
- Sarı kartlar: Dk. 32 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 90 Ozan Tufan (Trabzonspor)
