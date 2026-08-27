Gençlerbirliği Erzurumspor'a karşı farklı önde
Gençlerbirliği, Erzurumspor'a karşı farklı önde. Kırmızı siyahlı takımın 6 - 2'lik üstünlüğü bulunuyor.
Gençlerbirliği, Erzurumspor'a karşı farklı önde. Kırmızı siyahlı takımın rakibi karşısında 6 - 2'lik üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'de sezona 2 galibiyetle başlayan Gençlerbirliği lider. 2 mağlubiyet alan Erzurumspor ise son sırada.
İki takım bu hafta Ankara'da karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda yarın akşam 21.30'da başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.
GENÇLERBİRLİĞİ ERZURUMSPOR'A KARŞI 6 - 2 ÖNDE
İki takım TFF 1. Ligde 2020 ile 2025 yılları arasında 10 maçta karşı karşıya geldi. Galibiyetlerde Gençlerbirliği'nin 6 - 2'lik üstünlüğü bulunuyor. 2 maç ise berabere bitti.
2020 - 2021 Erzurumspor - Gençlerbirliği: 0 - 1
2020 - 2021 Gençlerbirliği - Erzurumspor: 1 - 1
2021 - 2022 Erzurumspor - Gençlerbirliği: 2 - 0
2021 - 2022 Gençlerbirliği - Erzurumspor: 2 - 1
2022 - 2023 Gençlerbirliği - Erzurumspor: 1 - 2
2022 - 2023 Erzurumspor - Gençlerbirliği: 0 - 1
2023 - 2024 Erzurumspor - Gençlerbirliği: 1 - 1
2023 - 2024 Gençlerbirliği - Erzurumspor: 2 - 0
2024 - 2025 Gençlerbirliği - Erzurumspor: 1 - 0
2024 - 2025 Erzurumspor - Gençlerbirliği: 1 - 2