Gençlerbirliği Başkan Adayı Ali Osman Avşar, transfer planları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Radyogol'e açıklamalarda bulunan Avşar, "Metin Diyadin'i son iki hafta kala ben getirdim. Ben ikna ettim'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gençlerbirliği'nin yaptığı isim sponsorluk anlaşmasının hata olduğunu belirten Avşar, ''Çok büyük bir hata yapıldı. Camiamız tepkisinde haklı.'' dedi.

''GENÇLERBİRLİĞİ TRANSFERDE SORUN YAŞAMAYACAK''

Konuşmasını sürdüren Ali Osman Avşar, ''Altyapıda çok iyi oyuncularımız var. 6-7 oyuncuyu A Takıma çıkarmayı düşünüyoruz. Yurt dışından da 17-18 yaşlarında, Fransa 2. Ligi'nden, Gine'den ve Nijerya'dan izlediğimiz futbolcular var. Gençlerbirliği genetiğini hatırlatacağız. Şu an transferler Metin Diyadin'in kontrolünde yapılıyor. Hangimiz seçilirsek seçilelim, Gençlerbirliği transfer konusunda sorun yaşamayacak'' dedi.

''İSİM SPONSORLUĞUNA KARŞIYIM''

Ali Osman Avşar'ın diğer sözleri şu şekilde:

''İsim sponsorluğuna karşıyım. Oradan gelecek parayı biz cebimizden karşılayacağız. Kongrede gündeme gelmesini bile istemiyorum. Çok büyük bir hata yapıldı. Camiamız tepkisinde haklı...

Geçmiş yönetimler, yıldız futbolcular transfer etti ama başarılı olamadılar. Biz çok iyi bir golcü almakla birlikte altyapıdan gelen genç oyuncularımıza ve transfer listemizdeki potansiyeli yüksek gençlere de yöneleceğiz.''