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Gençlerbirliği: 2 Iğdır FK: 4

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, TFF 1. Lig takımı Iğdır FK'ya 4-2 yenildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Gençlerbirliği: 2 Iğdır FK: 4

Süper Lig'de yer alan Gençlerbirliği, TFF 1. Lig takımı Iğdır FK ile kendi evinde oynadığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti.
Viralspor'un haberine göre; karşılaşma Ankara İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynandı.

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Kırmızı siyahlı takımın sahaya genç futbolcularıyla çıkması dikkat çekti. Gençlerbirliği'nin ilk 11'i şöyleydi:
Hasan Oğul, Ceyhun, Taha, Eralp, Hamza, Hulusi, Emre Zahid, Seyfi, Deniz, Hasan, Prince.

GOL YAĞMURU 8. DAKİKADA BAŞLADI, 85. DAKİKADA BİTTİ

Karşılaşmada gol yağmuru 8. dakikada başladı. Bu dakikada Gençlerbirliği Prince'nin golüyle öne geçti.
Iğdır FK, daha sonra hem oyunda, hem de skorda üstünlüğü ele aldı. 14. dakikada Ali Kaan Güneren dakikada eşitliği sağlayan konuk ekip, 24. dakikada da Leon Çalışkan ile 2-1 öne geçti.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Iğdır FK, 53. dakikada Giovanni Crociata ile 3-1 öne geçti.
84. dakikada bu kez sahneye Arda Çolak çıktı ve takımının 4. golünü attı.
Gençlerbirliği’nden Göktuğ Yılmaz 85. dakikada müsabakanın sonucunu belirleyen golü kaydetti.
6 gollü maçta Iğdır FK, Gençlerbirliği'ni 4-2 mağlup etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Süper Lig TFF 1. Lig Gençlerbirliği Iğdır
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