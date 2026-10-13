Geldiği gibi gidiyor: Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isimden flaş ayrılık kararı geldi.

Galatasaray yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcunun performansını ve takımdaki geleceğini değerlendirmeye aldığı öne sürülürken, genç oyuncunun da forma şansı bulmakta zorlanması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

UGOCΗUKWU AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da şu ana kadar beklenen katkıyı sağlayamayan Lesley Ugochukwu'nun, takımda aldığı süreden memnun olmadığı ifade edildi. Daha fazla forma giyerek gelişimini sürdürmek isteyen Fransız futbolcunun, devre arasında takımdan ayrılma seçeneğine olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı yönetimin de oyuncudan beklediği verimi alamaması nedeniyle ayrılık ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi. Tarafların bu yöndeki düşüncelerinin netleşmesi halinde devre arasında yeni bir karar alınabileceği konuşuluyor.

SATIN ALMA OPSİYONU DETAYI

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'yu yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun 20 maçta forma giymesiyle devreye gireceği öğrenildi.

Ayrılık ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte Ugochukwu'nun söz konusu maç sayısına ulaşıp ulaşamayacağı da merak konusu oldu. Galatasaray'da kalıcı transferi açısından önem taşıyan bu şartın gerçekleşmemesi, oyuncunun geleceğiyle ilgili karar sürecini etkileyebilir.

GALATASARAY'DA 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lesley Ugochukwu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu, Trabzonspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın ardından iki maçlık ceza alarak takımını bir süre yalnız bıraktı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Fransız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Galatasaray'da devre arası transfer dönemine yaklaşılırken, Ugochukwu'nun takımda kalıp kalmayacağı ve tarafların nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.