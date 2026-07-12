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Halk TV Spor Geldi 40 tane aldı ve gitti: Çorum FK'ya hücum

Geldi 40 tane aldı ve gitti: Çorum FK'ya hücum

Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak. Şehirde büyük heyecan yaşanırken, geldi 40 tane aldı ve gitti. Çorum FK'ya hücum!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Geldi 40 tane aldı ve gitti: Çorum FK'ya hücum

Çorum'da Süper Lig heyecanı yaşanıyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak olan Çorum FK'ya büyük ilgi yaşanıyor, destek olma yarışı yapılıyor. Geldi, 40 tane aldı ve gitti.

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Çorum Hakimiyet'teki habere göre; iş adamı Salih Ertuğrul, kulübe destek olma amacıyla satışa sunulan Süper Lig formalarından 40 tane aldı.

"HERKES DESTEK OLMALI"

Salih Ertuğrul, "Arca Çorum FK artık Süper Lig'de şehrimizi temsil ediyor. Bu sadece kulübün değil, tüm Çorum'un gururudur. Herkes imkanları ölçüsünde takımımıza destek olmalı. Ben de bu anlayışla yeni sezon formalarından 40 adet satın alarak katkı sunmak istedim. İnşallah takımımız Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirir ve bizlere büyük gururlar yaşatır" ifadelerini kullandı.
Süper Lig heyecanı yaşanan şehirde Çorum FK'ya destek olmak için herkes seferber oldu.
Salih Ertuğrul'un bu örnek davranışının, diğer iş insanları ve taraftarlar için de teşvik edici olması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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