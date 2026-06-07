Gedson Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Gedson Fernandes transferi için kulübü Spartak Moskova ile temasa geçtiği ve masaya oturduğu ifade edildi.

Gedson Fernandes, yeniden Süper Lig'de forma giyebilir.

2021 YILINDA FORMA GİYMİŞTİ

Galatasaray, 2021 yılında Gedson Fernandes'i Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralamıştı.

Kısa dönemin ardından Portekizli yıldız Galatasaray'da kalmak istese de transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş, anlaşma sağlanmamasının ardından Gedson Fernandes için devreye girmiş, Portekizli oyuncuyu transfer etmişti.

20 MİLYON EUROYA GİTTİ

Beşiktaş'ın 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova'ya gönderdiği Gedson Fernandes, Galatasaray ve Süper Lig'e dönüş için yeşil ışık yaktı.

Portekizli yıldızın kadroda olmasını isteyen başkan Dursun Özbek, tüm şartların zorlanması talimatını verdi.