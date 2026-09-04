Geçen sezonun flaş takımı şimdi 5 haftadır galibiyet bile alamadı: Futbolda bunlar var

TFF 1. Lig'de geçen sezonun flaş takımıydı. Süper Lig'i play off maçlarında kaçırdı. Şimdi ise ilk 5 haftada galibiyet bile alamadı. Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Futbolda bunlar var" dedi.

Gürsel, Bodrumspor'la golsüz berabere kaldıkları maçın ardından şunları söyledi:

"Aramıza son 15 günde 10 tane yeni oyuncu katıldı. Futbolda isimler çok önemli ama bunların fiziksel olarak hazır olması, bir takım olmak hepsinden önemli. Her oyuncu, fiziksel hazırlık seviyesi farklı geliyor. Pozisyona girdik her şeyi yaptık, istedik sonuna kadar ama o topu direklerin arasından geçiremedik. Ama futbolda bunlar var, çalışmaya devam. Bu takımın kalitesi var. Eksiklerimizi, dezavantajlarımızı çok çalışarak ortadan kaldıracağız."

BODRUMSPOR CEPHESİ

Bodrumspor Teknik Direktörü Sefer Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Esenler Erokspor kadro olarak ligin en güçlü takımlarından biri. Puan durumu pek iyi değil bizim gibi ama kadro kalitesi olarak belki de ilk üçteki takımlardan sayabiliriz. Mücadelemiz çok iyiydi. İki takımı da teknik heyetlerini ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Tek eksik bugün gollerdi. Onlar da kaçırdı, biz de kaçırdık. Belki daha da keyifli bir maç olabilirdi hem televizyon başındakiler hem de bugün stada gelen seyirciler açısından.

Ama kısa bir zamana daha ihtiyacımız var. İnşallah çalışmalarımız devam ediyor, belki bir transfer de olabilir. Bodrumspor için yönetim, teknik heyet, futbolcular çalışıyor. Tek gayemiz Bodrumspor taraftarına keyifli maçlar izletmek, galibiyetler almak. İçeride tek üzüntüsü futbolcuların, bu sene Bodrumspor taraftarına gol zevki tattıramadılar. İnşallah bundan sonraki ilk maçta onu da başaracağız. Kısa süre sonra deplasmandaki maçımıza hazırlanacağız. İnşallah oradan bir galibiyetle gelip içerideki maçımızda seyirciyle bütünleşip bir seri galibiyet yakalayıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz."