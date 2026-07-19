Gazze'nin Dünya Kupası finalindeki takımı İspanya

2026 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde dünyanın dört bir yanında futbol heyecanı yaşanırken, Gazze’den gelen görüntüler dikkat çekti.

İsrail saldırıları nedeniyle büyük yıkım yaşayan bölgede bir araya gelen Filistinli futbolseverler, İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşmasını beklemeye başladı.

İSPANYOL BAYRAKLARI AÇILDI

Al Jazeera’nın haberine göre, Gazze’deki taraftarların önemli bir bölümü finalde İspanya’yı destekliyor.

Yıkılan binaların ve çadırların arasında İspanyol bayrakları açan Gazzeliler, maç öncesinde İspanya lehine tezahürat yaptı.

İspanya’ya duyulan yakınlığın yalnızca futboldan kaynaklanmadığını belirten Filistinliler, İspanya hükümetinin ve İspanyol halkının Filistin’e yönelik tutumunun bu tercihlerinde etkili olduğunu söyledi.

“FİLİSTİN’İN YANINDA DURDULAR”

Gazze’deki futbolseverler, İspanya’nın Filistin devletini tanımasını ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı sergilediği tavrı unutmadıklarını dile getirdi.

İspanyol sporcuların ve taraftarların Filistin’e destek veren mesajları da Gazze’de İspanya’ya yönelik sempatiyi artırdı.

Filistinliler, İspanya’ya verdikleri desteğin Arjantin’e karşı bir tepki olmadığını, Filistin halkıyla dayanışma gösteren ülkeye teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti.

YIKIMIN ORTASINDA FUTBOL HEYECANI

Aylardır ölüm, açlık ve zorunlu göçle mücadele eden Gazzeliler için Dünya Kupası maçları, günlük hayatın ağır koşullarından kısa süreliğine de olsa uzaklaşmanın yollarından biri haline geldi.

Gazze’de yaşayan Hani Abu Rizq, futbolun savaş ortamındaki insanlar için bir kaçış alanı olduğunu belirterek, Filistin’e destek veren siyasi ve sportif tutumların görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Abu Rizq, Gazze halkının bütün yıkıma ve yaşanan acılara rağmen yaşamı ve sporu sevdiğini dünyaya göstermek istediğini ifade etti.

Dünya Kupası finalinde İspanya ile son şampiyon Arjantin karşılaşacak. Ancak Gazze’de maçın sonucu ne olursa olsun, tribünlerin ve ekran başındaki futbolseverlerin gönlündeki takım şimdiden belli:

İspanya.