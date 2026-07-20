Gaziantep FK'ya 1.83'lük forvet: Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, bir süredir temas halinde olduğu Jamaikalı forvet Trivante Stewart'ın transferini sonuçlandırdı.

Gaziantep27'de yer alan habere göre; Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezonu West Indies FC formasıyla geçiren ve bonservisi İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'da bulunan 25 yaşındaki golcüyü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

UZUN SÜREDİR GÖRÜŞME YAPILIYORDU

Uzun süredir oyuncu ve kulübüyle yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından taraflar anlaşmaya vardı. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Gaziantep FK, Stewart transferiyle yeni sezon öncesinde önemli bir hamle yapmış oldu.

KAMPA KATILMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre Jamaikalı futbolcunun yarın Sırbistan'da devam eden hazırlık kampına katılması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Stewart'ın kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlayarak yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı ifade ediliyor.