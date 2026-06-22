Ganalı büyücünün yeni hedefi ortaya çıktı: Yıldız futbolcuya büyü yaptı

Dünya Kupası'nda 23 Haziran Salı (yarın) oynanacak olan İngiltere - Gana maçı öncesi flaş bir açıklama geldi.

Daha önce 2014 Dünya Kupası öncesinde Cristiano Ronaldo'yu dizinden sakatladığını öne süren Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, şimdi de İngiliz yıldız Harry Kane'i gözüne kestirdi.

''CİDDİ BİR SAKATLIK GEÇİRMESİNİ İSTEMİYORUM''

Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam yaptığı açıklamada, "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi göstermiştim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Tahminlerimle çok ünlüyüm. Onun ciddi bir sakatlık geçirmesini istemiyorum. Sadece ülkemiz karşısında onu durdurmaya yetecek kadar olacak. Gana'ya yardımcı olması için işimi yapacağım." ifadelerini kullandı.

''HİÇBİR DOKTOR TARAFINDAN TEDAVİ EDİLEMEZ''

Cristiano Ronaldo'nun 2014 yılında yaşadığı sakatlık ile ilgili de konuşan Bonsam, "Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının ne olduğunu biliyorum, onun üzerinde çalışıyorum. Bu konuda çok ciddiyim. Dört ay önce, Cristiano Ronaldo üzerinde ciddi bir şekilde çalışıp onu Dünya Kupası'ndan men edeceğimi ya da en azından Gana'ya karşı oynamasını engelleyeceğimi söylemiştim; yapabileceğim en iyi şey, onu sakatlık yoluyla sahadan uzak tutmaktır. Bu sakatlık hiçbir doktor tarafından tedavi edilemez; sakatlığın nedenini asla göremezler çünkü bu ruhsal bir mesele. Bugün dizinde, yarın uylukta, ertesi gün başka bir yerinde sorun çıkıyor." dedi.

TURNUVAYA BOMBA GİBİ BAŞLADI

Harry Kane, gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a karşı 2 gol atarak turnuvaya fırtına gibi başladı.