Galatasaraylı futbolculardan Mauro Icardi sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları başladı.

Galatasaray Lisesi'nin girişinde taraftarı selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, sonrasında okulun önündeki otobüsle stada doğru hareket etti.

LUCAS TORREIRA'DAN 'GİTME MAURO' YAZILI PANKART

Sarı-kırmızılılar, taraftarların tezahüratları eşliğinde stada doğru yola koyulurken ilginç bir olay yaşandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'ye seslenen Lucas Torreira, 'Gitme Mauro' yazılı bir pankart açtı.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI: SENEYE DE BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

Kutlamalar sırasında GS TV'ye konuşan Abdülkerim Bardakçı ise "Seneye de Mauro ile birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME UZATMAK İÇİN GÖRÜŞME YAPACAKLAR

Antalyaspor maçına kadar Mauro Icardi'yle sözleşme uzatılmayacağı öne sürülürken daha sonrasında flaş bir bir gelişme yaşandı. Icardi'nin durumuna dair konuşan Dursun Özbek, oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdıklarını dile getirdi. Özbek'in görüşmeleri bizzat sürdüreceği belirtildi.