Galatasaray'ın yıldızının kardeşi 1. Lig'e transfer oldu

1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Galatasaray'da forma giyen Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina'yı transfer etti.

Siyah-beyazlı ekip, 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MANİSA FK'NIN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

NOHA LEMINA'NIN FUTBOL KARİYERİ

Noha Lemina, futbola Fransa’da AF Garenne-Colombes altyapısında başladıktan sonra Paris Saint-Germain akademisine katıldı. PSG’nin genç takımlarında sergilediği başarılı performansın ardından 2022’de ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Gabonlu orta saha oyuncusu, kariyerinde Sampdoria ve Wolverhampton Wanderers’ta kiralık olarak forma giydi.

Daha sonra Annecy’ye transfer olan genç futbolcu, İsviçre temsilcisi Yverdon-Sport’ta da görev yaparak gelişimini sürdürdü. Fransa alt yaş milli takımlarında oynayan Lemina, daha sonra Gabon Milli Takımı’nı tercih ederek ağabeyi Mario Lemina’nın izinden gitmeyi seçti.