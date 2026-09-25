Galatasaray’ın yıldızından çok konuşulacak itiraf: İstanbul'da o durumu hiç beklemiyordum

İstanbul'daki ilk günlerinde yaşadığı zorluklardan Ada'daki gizli fikir ayrılıklarına kadar her şeyi anlatan futbolcunun sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı ve ardından sırasıyla İngiltere'nin Southampton ile Fransa'nın Le Havre kulüplerine kiraladığı Elias Jelert, sessizliğini bozdu.

Ülkesinin önde gelen spor mecralarından Bold'a geniş bir röportaj veren 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Türkiye'deki ilk yılına, İstanbul'da yaşadığı adaptasyon sürecine ve İngiltere'de karşı karşıya kaldığı hoca krizine dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM"

İstanbul'a ilk geldiği dönemde saha dışındaki yaşantısında ciddi bir kültürel değişimle karşı karşıya kaldığını saklamayan oyuncu, o günleri şu sözlerle anlattı:

''Açıkçası İstanbul'a adım attığımda bir kültür şoku yaşadım. İlk kez yurt dışında tek başıma yaşıyordum. Kopenhag'daki tüm güvenli alanlarımı bir anda geride bırakıp devasa bir şehirde yalnız kaldım. Üstelik şehirde herkes İngilizce de konuşmuyordu, buna alışmam zaman aldı."

Buna rağmen Galatasaray'daki ilk sezonunu yüzünde bir tebessümle hatırladığını belirten başarılı sağ bek, üzerlerindeki yoğun baskıya rağmen çifte şampiyonluk yaşadıklarını söyledi.

Genç oyuncu, sezon sonunda istatistiklerine baktığında özellikle Avrupa kupalarında beklediğinden çok daha fazla maçta şans bulduğunu fark ettiğini de sözlerine ekledi.

"ALINAN KARARA KATILMADIM"

Galatasaray'daki ilk yılının ardından kiralık olarak gittiği Southampton günlerine de değinen futbolcu, Ada macerasının sakatlıklar ve teknik direktör değişikliği nedeniyle istediği gibi gitmediğini belirtti. İngiliz kulübünde son dönemde neden yedek kaldığına dair detay vermekten kaçınan futbolcu, teknik heyetle yaşadığı fikir ayrılığını şu sözlerle özetledi:

"Teknik direktör ve sportif direktörle takımdaki durumum üzerine bir görüşme gerçekleştirdim. Konuşulanların detayını paylaşmak istemiyorum ancak net olarak söyleyebilirim ki onların aldığı kararla ben aynı fikirde değildim. Sonuçta ailenizi ve sevdiklerinizi futbol oynamak için arkada bırakıp yurt dışına gidiyorsunuz; sonrasında ise süre alamayıp bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Bu durum benim için fazlasıyla sinir bozucuydu."

KARİYERİNE FRANSA'DA DEVAM EDİYOR

Southampton'daki sıkıntılı sürecin ardından İngiliz futbol kültürünü çok sevdiğini belirterek adaya veda eden oyuncunun yeni adresi Fransa oldu. Bonservisi sarı-kırmızılı kulüpte kalmaya devam eden 23 yaşındaki sağ bek, 2026-2027 sezonu boyunca Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'ın başarısı için kiralık olarak ter döküyor.