Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'ın yıldızına yeni talip çıktı: Teklif yapacaklar

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip çıktı: Teklif yapacaklar

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden birisi olan Roland Sallai'ye İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig ekibi, Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Galatasaray'ın yıldızına yeni talip çıktı: Teklif yapacaklar

İngiltere Premier Lig'de son haftalara kadar küme düşme hattında bulunan ve ligde kalmayı başaran Nottingham Forest, transfere odaklandı.

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Cevabını Barış Alper Yılmaz'a verdi: Galatasaray'ı hiç düşünmeden reddettiCevabını Barış Alper Yılmaz'a verdi: Galatasaray'ı hiç düşünmeden reddetti

ROLAND SALLAI'Yİ İSTİYORLAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Roland Sallai ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip çıktı: Teklif yapacaklar - Resim : 3
Nottingham Forest'ın, Roland Sallai için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Roland Sallai ile daha önce Premier Lig'den Aston Villa ve Fulham'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

SALLAI'NİN SEZON KARNESİ

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Roland Sallai, 1 gol atarken 6 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer Premier Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro