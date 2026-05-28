Galatasaray'ın yıldızına yeni talip çıktı: Teklif yapacaklar

İngiltere Premier Lig'de son haftalara kadar küme düşme hattında bulunan ve ligde kalmayı başaran Nottingham Forest, transfere odaklandı.

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

ROLAND SALLAI'Yİ İSTİYORLAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Roland Sallai ile ilgileniyor.



Nottingham Forest'ın, Roland Sallai için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Roland Sallai ile daha önce Premier Lig'den Aston Villa ve Fulham'ın ilgilendiği iddia edilmişti.

SALLAI'NİN SEZON KARNESİ

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan Roland Sallai, 1 gol atarken 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 29 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.