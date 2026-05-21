Galatasaray'ın yıldızı Alman Milli takımına çağrıldı

Bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği etkileyici performansın ödülü geldi. Leroy Sane, Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası resmi kadrosuna dahil edilerek teknik heyetin güvenini kazandı.

KARAR MERAKLA BEKLENİYORDU

Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce Sane'nin listede yer alıp almayacağı Türk ve Alman futbol kamuoyunda merakla tartışılıyordu. Galatasaray'daki performansı olumlu sinyaller verse de sakatlık geçmişi ve Bundesliga dışında oynaması soru işaretleri yaratıyordu.

Almanya Futbol Federasyonu'nun resmi kadro açıklamasıyla birlikte tüm belirsizlik sona erdi: Sane listede.

HÜCUMUN LİDERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Teknik heyet, Sane'yi yalnızca kadroya almakla yetinmedi; onu hücum organizasyonunun merkezine yerleştirerek kendisine duyulan güveni açıkça ortaya koydu. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki hücum planlamasında kilit rol üstlenmesi bekleniyor.

KALECİLER VE SAVUNMA HATTI

Almanya Futbol Federasyonu'nun açıkladığı resmi kadroda kale pozisyonunda Oliver Baumann, efsane Manuel Neuer ve Alexander Nübel yer alıyor. Neuer'in bu turnuvada da milli formayı giymesi, Alman futbolunun yaşayan efsanesinin kariyerini en üst düzeyde noktalama iradesini ortaya koyuyor. Savunma ve orta saha bloğunda ise Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah ve Malick Thiaw gibi Bundesliga'nın tanınan isimleri görev alacak.

HÜCUMDA PARLAYAN İSİMLER

Sane'nin liderlik edeceği hücum hattında Jamal Musiala ve Florian Wirtz ikilisi ön plana çıkıyor. Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen bu isimler, Almanya'nın turnuvadaki en büyük kozları olarak değerlendiriliyor. Kadrodaki diğer hücum isimleri ise Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Deniz Undav ve Nick Woltemade olarak sıralandı.

Sane'nin Dünya Kupası kadrosuna girmesi yalnızca oyuncunun bireysel başarısı olarak değil, Galatasaray açısından da önemli bir prestij göstergesi olarak dikkat çekti.