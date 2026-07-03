Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu: Forma numarası da değişti

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon öncesi dikkat çekici bir karar verdiği belirtildi. Buruk'un yeni sezonda takım kaptanlığı yapacak futbolcuyla ilgili kararını verdiği, forma numarasının da değişeceği ileri sürüldü.

Takım kaptanlığını yapan Mauro Icardi'nin 30 Haziran'da biten sözleşmesi yenilenemedi.

Arjantinli futbolcu ile sarı kırmızılı kulüp arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.



Bunun üzerine Okan Buruk'un yeni kaptanını belirlediği iddia edildi. Sözcü'deki habere göre sarı kırmızılı takımın yeni kaptanı Victor Osimhen olacak.

FORMA NUMARASI DA 9 OLACAK

Galatasaray'da Osimhen 45, Icardi ise 9 numaralı formaları giyiyordu. Haberde kaptanlığa getirilecek olan Victor Osimhen'in artık 9 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.

Victor Osimhen, önceki sezon Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak gelmişti. 41 resmi maçta 37 gol atan Nijeryalı futbolcu müthiş bir performans ortaya koymuştu.

Bunun üzerine Galatasaray Kulübü, Osimhen'in bonservisini İtalyan Kulübü'ne 75 milyon euro vererek almıştı.

Osimhen, geride kalan sezonda da 33 karşılaşmada fileleri 22 kez havalandırdı.