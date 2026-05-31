Galatasaray, Roma'daki sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Zeki Çelik'e talip oldu. Milli futbolcu, Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifini reddetti.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İtalya Serie A ekibi Roma'daki sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Zeki Çelik, Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddetti.
Corriere della Sera'nın haberine göre; Roma ve Zeki Çelik, sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürüyor ve iki taraf arasında 600 bin euroluk bir fark bulunuyor.

3 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Roma ile sözleşme görüşmelerini sürdüren milli sağ bekin hedefinin, yıllık maaşını bonuslar dahil 2 milyon eurodan yaklaşık 3 milyon euro seviyesine çıkarmak olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞME İÇİN SÖZ VERDİ

Haberin detayında Zeki Çelik'in, Roma teknik direktörü Gasperini'ye sözleşme yenilemesi için söz verdiği ve Gasperini'nin de Zeki'yi kadroda tutmak istediği ifade edildi.

Galatasaray Zeki Çelik için teklif yapsa da tecrübeli futbolcu bu teklifi reddetti.
Bu sezon Roma formasıyla 45 maça çıkan Zeki Çelik, 1 gol atarken 4 de asist yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
