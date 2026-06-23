Galatasaray'ın transferi Fenerbahçe'ye de kazandıracak

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar sürpriz bir isme yöneldi.

GALATASARAY YUSUF AKÇİÇEK'İ İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Yusuf Akçiçek'i transfer etmek istiyor.

ARABİSTAN'DA MUTSUZ

Sarı-kırmızılıların yanı sıra Serie A ekiplerinden Bologna da oyuncuya takibini sürdürüyor. Haberde ayrıca 20 yaşındaki futbolcunun da yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'tan ayrılmak istediği ifade edildi.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY MADDESİ VAR

Sezon başında Fenerbahçe'den Al Hilal'e giden Yusuf Akçiçek, sarı-lacivertlilere 22 milyon euro bonservis bedeli kazandırdı. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesine de yer verildi.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Al Hilal formasıyla 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1 de gol kaydetmeyi başardı.