Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası ve rakipleri belli oldu

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği ve muhtemel rakipleri belli oldu.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
Sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği ve muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray, Milliyet'teki habere göre kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

1. VE 2. TORBADA GÜÇLÜ RAKİPLERLE EŞLEŞECEK

Galatasaray, 4 torbadan yapılacak kura çekiminde 1., 2. ve 3. torbadaki rakiplerle eşleşecek.
Kura çekiminde torbaların şu şekilde olması bekleniyor:
1. TORBA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Barcelona, Inter, Arsenal, Atlético Madrid, Liverpool (Yüksek İhtimal)
2. TORBA: Borussia Dortmund, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, PSV, Roma (Yüksek İhtimal), Sporting CP (Yüksek İhtimal), Club Brugge (Yüksek İhtimal)
3. TORBA: GALATASARAY, Milan (Yüksek İhtimal), Leipzig, Napoli, Lille, Feyenoord, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodo Glimt (Yüksek İhtimal)
4. TORBA: Stuttgart, Lens, Slavia Prag, Union SG (Yüksek İhtimal), Dinamo Zagreb (Yüksek İhtimal), Celtic (Yüksek İhtimal), AEK (Yüksek İhtimal), Omonoia (Yüksek İhtimal), Viking (Yüksek İhtimal).

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
