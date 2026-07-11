Halk TV Spor Galatasaray'ın Real Madrid'e teklifi en çok Arda Güler'e yarayacak

Galatasaray'ın Real Madrid'e teklifi en çok Arda Güler'e yarayacak Galatasaray, Real Madrid'den Federico Valverde'yle ilgileniyor. Uruguaylı futbolcunun gelecek sezon Arda Güler'le rotasyonlu oynaması planlanıyordu. Olası bir ayrılık halinde Arda Güler pozisyonunda numara olacak.