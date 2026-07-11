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Galatasaray'ın Real Madrid'e teklifi en çok Arda Güler'e yarayacak

Galatasaray, Real Madrid'den Federico Valverde'yle ilgileniyor. Uruguaylı futbolcunun gelecek sezon Arda Güler'le rotasyonlu oynaması planlanıyordu. Olası bir ayrılık halinde Arda Güler pozisyonunda numara olacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın Real Madrid'e teklifi en çok Arda Güler'e yarayacak

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray flaş bir isme yöneldi.

HEDEF FEDERICO VALVERDE

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübü Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'yi kadrosuna katmak istiyor. Uruguaylı futbolcuyu listenin ilk sırasına yazan Galatasaray yönetimi bonservisi karşılamak için kaynak arayışına girdi.

Galatasaray'ın Real Madrid'e teklifi en çok Arda Güler'e yarayacak - Resim : 1

KARARI MOURINHO VERECEK

Haberde Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyuncuya dair tutumunun transferde belirleyici olacağı vurgulandı.

GALATASARAY'IN TRANSFERİ ARDA GÜLER'E YARAYACAK

İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler ve Federico Valverde'nin sağ kanatta rotasyonlu oynayacağı ifade edilmişti. Valverde'nin ayrılması halinde Arda Güler sağ kanatta 1 numara olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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