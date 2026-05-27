Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'ın planına Ronaldo engeli

Galatasaray'ın planına Ronaldo engeli

Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a transferde rakip çıktı. Cristiano Ronaldo'nun talebi üzerine Al Nassr da transfer için harekete geçti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın planına Ronaldo engeli

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Milan'dan Rafael Leao'yu gündemine alan sarı-kırmızılılara rakip çıktı.

AL NASSR TRANSFERDE RAKİP OLDU

Fichajes'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, Portekizli futbolcuyu gündemine aldı. AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kadro planlamasını sürdüren Arap kulübü, oyuncu için harekete geçti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Galatasaray'ın planına Ronaldo engeli - Resim : 2

CRISTIANO RONALDO ÖZELLİKLE İSTEDİ

Rafael Leao'yu özellikle Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun istediği öne sürüldü. Ronaldo'nun vatandaşıyla iletişime geçerek takıma çağırdığı kaydedildi.

10 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cristiano Ronaldo Galatasaray
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro