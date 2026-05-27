Galatasaray'ın planına Ronaldo engeli

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Milan'dan Rafael Leao'yu gündemine alan sarı-kırmızılılara rakip çıktı.

AL NASSR TRANSFERDE RAKİP OLDU

Fichajes'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr, Portekizli futbolcuyu gündemine aldı. AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kadro planlamasını sürdüren Arap kulübü, oyuncu için harekete geçti.

CRISTIANO RONALDO ÖZELLİKLE İSTEDİ

Rafael Leao'yu özellikle Al Nassr'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun istediği öne sürüldü. Ronaldo'nun vatandaşıyla iletişime geçerek takıma çağırdığı kaydedildi.

10 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Rafael Leao, 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı