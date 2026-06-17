Galatasaray'ın olaylı ismi ayrılıyor: Yerine gelecek isim belli oldu

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kadro planlaması devam ederken sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

METEHAN BALTACI POLONYA YOLCUSU

Bahis soruşturması nedeniyle PFDK'dan ceza alan Metehan Baltacı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. HT Spor'un haberine göre; Polonya Ligi ekiplerinden Pogon Szczecin, oyuncuyla prensipte anlaştı.

Ancak Galatasaray yönetimi ayrılığa izin vermek için aceleci davranmıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi listesine altyapıdan yetişmiş 4 ismi dahil etmek zorunda olan sarı-kırmızılılar önce Metehan Baltacı'nın boşluğunu doldurmak istiyor.

YERİNE EMİN BAYRAM'I GETİRECEKLER

Galatasaray yönetimi bu doğrultuda 2024 yazında Westerlo'ya giden Emin Bayram'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde Belçika kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Westerlo formasıyla 39 maça çıkan Emin Bayram, 3 bin 412 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 2 asist kaydetti.