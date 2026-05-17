Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, ligin 34. ve son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Bahtiyar Birinci olacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 77 puan topladı ve ligde şampiyonluğunu ilan etti.

Kasımpaşa ise oynadığı 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi alarak 32 puanla 14. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu: