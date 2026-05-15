Galatasaray'ın istediği Bernardo Silva'dan açıklama

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray gelecek sezon için kadro çalışmasını sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir takım oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva'nın peşine düştü.

"DÜNYA KUPASI'NDAN ÖNCE KARAR VERMEK İSTİYORUM"

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için şartları zorlarken Bernardo Silva'dan açıklama geldi. Kararı yakında vereceğini belirten Bernardo Silva, "Bir sonraki kulübüme Dünya Kupası’ndan önce karar vermek istiyorum. Milli takıma katıldığımda geleceğimin çoktan netleşmiş olmasını isterim" dedi.

"ŞU AN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Benfica'ya dair konuşan Bernardo Silva, "Geri dönmek isterdim ancak şu an doğru zaman değil. Doğru zaman geldiğinde onların da beni isteyip istemeyeceklerini bilmiyorum" sözlerini sarf etti.