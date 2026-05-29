Galatasaray'ın istediği 6 yerli oyuncu belli oldu: Beşiktaşlı eski isim de var
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un istediği yerli oyuncu transferleri belli oldu. Dursun Özbek yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un 6 oyuncudan oluşturduğu listeyi başkan Dursun Özbek ve yönetime ilettiği belirtildi.
Kutlu Akpınar'a dayandırılan habere göre bu isimler şöyle:
Galatasaray'ın TFF'nin 10+4 kuralını getirmesinin ardından transferde yerli oyunculara ağırlık vereceği ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un 6 oyuncudan oluşturduğu listeyi başkan Dursun Özbek ve yönetime ilettiği belirtildi.
Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre bu futbolcular arasında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan da de yer alıyor.
İŞTE GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ 6 FUTBOLCU
Kutlu Akpınar'a dayandırılan habere göre bu isimler şöyle:
Ahmetcan Kaplan (Ajax)
Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Arda Okan Kurtulan (Göztepe)
Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)
Emirhan ilkhan (Torino)
Ümit Akdağ (Alanyaspor)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi