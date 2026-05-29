Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un istediği yerli oyuncu transferleri belli oldu. Dursun Özbek yönetiminin harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray'ın istediği 6 yerli oyuncu belli oldu: Beşiktaşlı eski isim de var
Galatasaray'ın TFF'nin 10+4 kuralını getirmesinin ardından transferde yerli oyunculara ağırlık vereceği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un 6 oyuncudan oluşturduğu listeyi başkan Dursun Özbek ve yönetime ilettiği belirtildi.
Haber Sarı Kırmızı'daki habere göre bu futbolcular arasında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan da de yer alıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ 6 FUTBOLCU

Kutlu Akpınar'a dayandırılan habere göre bu isimler şöyle:
Ahmetcan Kaplan (Ajax)
Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Arda Okan Kurtulan (Göztepe)
Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)
Emirhan ilkhan (Torino)
Ümit Akdağ (Alanyaspor)

