Galatasaray'ın ilk maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu Saran Grubu'na ait S Sport Plus oldu.
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak.
YAYINCI KURULUŞ BELLİ OLDU
17 Temmuz Cuma günü Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı yayınlayacak platform belli oldu. Mücadele Saran Grubu'nun sahibi olduğu S Sport Plus'tan yayınlanacak.
AVUSTURYA'DA KAMP YAPACAKLAR
Sarı-kırmızılılar, 23 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya hareket edecek. 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak olan Galatasaray, 2 hazırlık maçına çıkacak.
SON MAÇ VILLAREAL KARŞISINDA
Galatasaray, yeni sezon öncesi İstanbul'da son bir hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 8 Ağustos Cumartesi günü Villareal ile mücadele edecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi