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Galatasaray'ın ilk maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu Saran Grubu'na ait S Sport Plus oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın ilk maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Yeni sezon öncesi çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak.

YAYINCI KURULUŞ BELLİ OLDU

17 Temmuz Cuma günü Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı yayınlayacak platform belli oldu. Mücadele Saran Grubu'nun sahibi olduğu S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Galatasaray'ın ilk maçını yayınlayacak kanal belli oldu - Resim : 1

AVUSTURYA'DA KAMP YAPACAKLAR

Sarı-kırmızılılar, 23 Temmuz Perşembe günü Avusturya'ya hareket edecek. 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak olan Galatasaray, 2 hazırlık maçına çıkacak.

SON MAÇ VILLAREAL KARŞISINDA

Galatasaray, yeni sezon öncesi İstanbul'da son bir hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 8 Ağustos Cumartesi günü Villareal ile mücadele edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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