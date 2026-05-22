Galatasaray'ın Icardi planını açıkladı

Galatasaray'da sıcak gelişme! Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin gündeme bomba gibi düşen bilgiler aktardı. Real Madrid'den Camavinga, Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun ve Bertuğ Yıldırım pazarlığı Sarı - Kırmızılıların yaz dönemini şekillendirecek.

CAMAVINGA GÜNDEMDE: MENAJER İSTANBUL'A GELİYOR

Sabuncuoğlu'nun aktardığı en çarpıcı bilgi Real Madrid'in Fransız orta sahası Eduardo Camavinga ile ilgili. Galatasaray'ın Camavinga için somut bir adım atabilmesi doğrudan Mauro Icardi'nin ayrılığına bağlı.

ICARDI PLANINI AÇIKLADI

Icardi'nin gitmesiyle açılacak yabancı kontenjan slotunun Camavinga için değerlendirileceği belirtilirken Fransız oyuncuyu öneren menajerin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği de bilgiler arasında. 22 yaşındaki Camavinga, Real Madrid'de yeterli oynama süresini bulamadığından bu sezon kiralık arayışına girecek.

CAN UZUN İÇİN 45 MİLYON EURO BARAJI

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Türk asıllı Alman kanat oyuncusu Can Uzun için Eintracht Frankfurt'un fiyat etiketi netleşti: 45 milyon Euro.

Galatasaray'ın bütçesiyle doğrudan karşılanabilecek bir bedel olmaktan çok uzak olan bedel transferin önündeki en ciddi engel.

Sarı - Kırmızılı yönetimin Can Uzun transferini gerçekleştirebilmesi için ya büyük bir satış geliri elde etmesi ya da Frankfurt'u daha düşük bir rakamda ikna etmesi gerekecek.

BERTUĞ YILDIRIM PAZARLIĞI

Galatasaray ile Başakşehir arasında Bertuğ Yıldırım transferinde sert bir fiyat müzakeresi yaşanıyor. Başakşehir genç oyuncu için 15 milyon Euro talep ederken Galatasaray masaya 12 milyon Euro artı Kazımcan Karataş teklifini koydu. İki kulüp arasındaki 3 milyon Euro'luk uçurumun Kazımcan'ın değerlemesiyle kapatılmaya çalışılması, transferin seyrini doğrudan etkileyecek.

TROSSARD TÜRKİYE'YE ÖNERİLDİ

Arsenal'in Belçikalı orta sahası Leandro Trossard'ın Galatasaray başta olmak üzere birkaç Türk kulübüne önerildiği öğrenildi. 30 yaşındaki Belçikalı, Premier Lig'deki son sezonunda yeterli süre bulamazken Türkiye'ye ilginin somut bir teklife dönüşip dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.

CAN ARMANDO KİRALANIYOR

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı genç oyuncu Can Armando Güner, önümüzdeki sezon kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek. Sarı - Kırmızılı yönetimin bu kararındaki temel gerekçe, genç oyuncunun düzenli oynama süresine kavuşarak gelişimini hızlandırması.

UĞURCAN'A ZAM, SAĞ BEKE GENÇ YABANCI

Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda en belirleyici isimlerden biri olan kaleci Uğurcan Çakır'a zam yapılacağı da Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiler arasında. Teknik heyet ve yönetimin Uğurcan'dan duydukları memnuniyet, sözleşme iyileştirmesiyle somutlaşacak. Sağ bek pozisyonu için ise 10+4 kuralı çerçevesinde genç bir yabancı oyuncu alınması planlanıyor.

PREMIER LİG'İN RADARINDA İKİ YILDIZ

Sabuncuoğlu'nun aktardığı son bomba bilgi ise İsmail Yüksek ve Gabriel Sara ile ilgili. Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den ciddi tekliflerin geldiği öğrenildi. Her iki ismin de İngiltere'ye transferi gerçekleşirse Türk futbolu iki önemli yıldızını kaybederken ilgili kulüpler ciddi gelir elde etmiş olacak.